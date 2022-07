Tedesco... in tono scherzoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tedesco... in tono scherzoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TEUTONICO

Significato/Curiosita : Tedesco... in tono scherzoso

Nemico, comprenderne la sofferenza, provare empatia. pur nel classico tono scherzoso e ironico tipico della poesia del giusti questa poesia raggiunge momenti...

Vedi ordine teutonico (nazismo). l'ordine dei fratelli della casa di santa maria in gerusalemme, comunemente noto come ordine teutonico (sigla o.t.,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Il compositore tedesco affetto da sordità; Bertolt famoso drammaturgo tedesco ; Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica; Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica; Mettono fine agli scherzi; Si ripetono nei papaveri; tono senza uguali; Rolando, insigne baritono ; Uno scherzoso ... pazienza!; Uno scherzoso appellativo; Una mangiata copiosa, in tono scherzoso ; Sleali, detto in tono scherzoso ;