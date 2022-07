Tavola munita di ruote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tavola munita di ruote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SKATE

Abbreviato in skate) è una tavola munita di quattro ruote utilizzata per la pratica l'omonimo sport oltre che come mezzo di trasporto personale. la forma...

L'attrezzo, vedi skateboard (attrezzo). lo skateboard (spesso abbreviato in skate o, meno comunemente, skating, termine utilizzato anche per descrivere altri...

Altre definizioni con tavola; munita; ruote; Un grande mollusco bivalve in tavola ; Sta in tavola con impugnatura e beccuccio; L inizio, a tavola ; Un tipo di uva bianca da tavola ; Istituto dove studiare basato su vita comunita ria; Cellule che fanno parte del sistema immunita rio; Esagerata reattività immunita ria; Preparano il sistema immunita rio alle malattie; Insetto... con tre ruote ; Motoveicolo a tre ruote dal fascino antico; Stridio di ruote ; Una due ruote ... a Londra; Cerca nelle Definizioni