Si tagliano per facilitare la navigabilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tagliano per facilitare la navigabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ISTMI

Significato/Curiosita : Si tagliano per facilitare la navigabilita

Panama, che unisce l'america settentrionale e l'america meridionale. altri istmi noti sono: l'istmo di catanzaro, in italia, punto più stretto della penisola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con tagliano; facilitare; navigabilità; Così sono i boschi che si tagliano ; tagliano in faccia; La torta che tagliano gli sposi; Le punte che si tagliano dal parrucchiere; Agevolare, facilitare ; Intreccio di tratti per facilitare un'inquadratura; Segna i limiti della navigabilità ; Segna il limite di navigabilità ; Cerca nelle Definizioni