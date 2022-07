Né superbe né ambiziose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Né superbe né ambiziose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ne superbe ne ambiziose

Diagonali in quella inferiore. sotto lo scudo fu inserito il motto latino superbia in proelio (orgoglio in battaglia), mentre nella parte alta furono inserite...

modeste – variante del nome proprio di persona modesto anthony modeste – calciatore francese anthony benedict modeste – allenatore di calcio ed ex calciatore...