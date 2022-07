La sua realizzazione fu detta Progetto Manhattan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua realizzazione fu detta Progetto Manhattan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATOMICA

Significato/Curiosita : La sua realizzazione fu detta progetto manhattan

Traghetti. invece la sua diretta concorrente (la new york central railroad) arrivava direttamente a manhattan dove gestiva già la stazione del grand...

Bomba atomica wikizionario contiene il lemma di dizionario «bomba atomica» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla bomba atomica bomba... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con realizzazione; detta; progetto; manhattan; Macchina per la realizzazione di tessuti; Volontà di difficile realizzazione ; La realizzazione d un prodotto; Vi è un progetto in attesa di realizzazione ; Macchia bluastra detta anche livido; La cosiddetta Città di Granito scozzese; È addetta all estetica delle estremità inferiori; Penisola turca nell antichità detta Asia Minore; Il Fermi del progetto Manhattan; Il progetto ... del sarto; A lui è dovuto il progetto ; Importante progetto sulla collina di Alassio, affidato a Renzo Piano; Il Fermi del Progetto manhattan ; Un quartiere di manhattan ; L alcolico predominante nel cocktail manhattan ; La Grande Mela che comprende manhattan e Brooklyn;