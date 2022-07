Lo sport a vela che si pratica stando in piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport a vela che si pratica stando in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : WINDSURF

Significato/Curiosita : Lo sport a vela che si pratica stando in piedi

L'innevamento artificiale hanno permesso di estendere la pratica degli sport invernali ad altri periodi dell'anno e a zone dove il clima o la mancanza di alture naturali...

Il windsurf è un'attività sportiva nonché una specialità della vela che consiste nel muoversi sull'acqua su una tavola grazie principalmente all'azione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Il windsurf è un'attività sportiva nonché una specialità della vela che consiste nel muoversi sull'acqua su una tavola grazie principalmente all'azione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022