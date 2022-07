Sono vicine in Sydney - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Sydney. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DN

Significato/Curiosita : Sono vicine in sydney

151.214028°e-33.858667; 151.214028 il teatro dell'opera di sydney (sydney opera house, in inglese) costituisce una delle più significative architetture...

dn – codice vettore iata di air deccan dn – codice iso 3166-2:in di dadra e nagar haveli (india) dn – codice iso 3166-2:md di dondueni (moldova) dn –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

