Sollevare la bandiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sollevare la bandiera.



Soluzione 6 lettere : ISSARE

Significato/Curiosita : Sollevare la bandiera

la bandiera d'italia, conosciuta anche per antonomasia come il tricolore, è il vessillo nazionale della repubblica italiana. è una bandiera composta da...

Origine si fa risalire tradizionalmente a un vessillo di questo colore fatto issare nel 1366 dal conte verde (amedeo vi di savoia) sulla sua nave ammiraglia...

Altre definizioni con sollevare; bandiera; Congegno per sollevare pesi; Un veicolo per sollevare i pallet nei magazzini; Serve per sollevare pesi; sollevare peri marinai; Compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti; Nella bandiera svizzera; Copricapo nella bandiera vaticana; __ Jack, la bandiera UK; Cerca nelle Definizioni