Situato a gran profondità - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : IMO

Significato/Curiosita : Situato a gran profondita

Il gran sasso d'italia (o semplicemente gran sasso) è il massiccio montuoso più alto degli appennini e dell'italia peninsulare, situato interamente in...

imo – stato della nigeria in my opinion – secondo me, in uso nelle chat international maritime organization – organizzazione marittima internazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

