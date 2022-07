Sintesi di un articolo o documento ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sintesi di un articolo o documento ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABSTRACT

Significato/Curiosita : Sintesi di un articolo o documento ing

Stato un imprenditore, ingegnere e politico italiano, figlio di camillo olivetti (fondatore della ing. c. olivetti & c., la prima fabbrica italiana di macchine...

Sezioni di un documento, vedi indice (editoria). nella documentazione, l'abstract oppure sommario o sunto è il riassunto, privo di interpretazioni o critiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

È l opposto della sintesi ; Ildrocarburo gassoso per la sintesi di materie plastiche; Che producono sostanze nutritive via fotosintesi ; sintesi di testi; articolo madrileno; articolo per fumatori; articolo ... in catalogo; L articolo anonimo; documento contabile alla base della partita doppia; Indicare su un documento il giorno d arrivo; Un documento personale; Si trascrive sul documento che si archivia;