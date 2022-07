È segnata per tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È segnata per tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SORTE

Significato/Curiosita : E segnata per tutti

Dell'assassina la cui vita tragica era stata segnata dai quattro uomini. håkan nesser, una donna segnata, traduzione di carmen giorgetti cima, guanda...

Destino (disambigua). disambiguazione – "sorte" rimanda qui. se stai cercando l'omonima frazione di moena, vedi sorte (moena). con il termine destino ci si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

