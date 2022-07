Scarpa da tempo libero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scarpa da tempo libero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Scarpa da tempo libero

Un'esposizione intitolata carlo scarpa: the other city/die andere stadt; nel 2003 ha allestito la mostra carlo scarpa: das handwerk der architektur/the...

Scarpa da ginnastica o takkies[senza fonte] (o sneakers) è il nome generico per una scarpa creata per svolgere attività sportive. originariamente erano...