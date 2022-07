Scarica le acque d un lago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scarica le acque d un lago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMISSARIO

Il lago di como (lagh de comm in lombardo, afi: ['lk de 'km]), detto anche lario, è un lago italiano naturale prealpino di origine fluvioglaciale ricadente...

Nell'emissario, possono venirsi a creare delle correnti, chiamate "correnti di emissario", che modificano localmente la normale stratificazione termica delle acque... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Fiume che scarica le acque di un lago; Fa scarica re l elettricità nel suolo; File scarica to; Fiume che scarica le acque di un lago; Vi nacque papa Pio X; Ex organizzazione internazionale che nacque per unire l Europa; Vi nacque Boccaccio; Un pittoresco centro sul lago Trasimeno; Il lago di Omegna; Dà il nome al lago di Sarnico; Tra Torre e lago