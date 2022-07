Sala del tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sala del tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AULA

Significato/Curiosita : Sala del tribunale

Trient). durante la prima guerra mondiale, la sala del tribunale (la cinquecentesca stua della famea) fu sede del processo (1916) agli irredentisti cesare...

Vedi aula (chiesa). disambiguazione – se stai cercando il significato in architettura delle sedi delle istituzioni politiche, vedi emiciclo. un'aula è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

