Risponde da un call center - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risponde da un call center. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OPERATORE

Significato/Curiosita : Risponde da un call center

Voce principale: better call saul. la quinta stagione della serie televisiva better call saul, composta da 10 episodi, è stata trasmessa negli stati uniti...

operatore – in matematica, termine usato per alcuni tipi di funzioni matematiche operatore – in biologia, un segmento di dna che regola l'attività dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con risponde; call; center; La fa muta chi risponde col silenzio; Corrisponde nze tramite missive; Corrisponde all oriente; risponde re a un attacco; Sono detti call e selvatiche; L Aristotele armatore greco amato dalla call as; Fanny __, protagonista del film call as Forever; Da qui partono molte telefonate: call __ ing; Il center con tante telefoniste; __ center : riceve chiamate; Cape, promontorio del John F. Kennedy space center ; Il telefonista del call center ; Cerca nelle Definizioni