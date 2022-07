Ricorrenti come certe crisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricorrenti come certe crisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PERIODICHE

Eccezioni come india e cina) con la spirale recessiva che si è ulteriormente aggravata, in diversi paesi europei (europa mediterranea e altri), con la crisi del...

Usavano anche durante le periodiche stesse. mentre quello delle copielle è un fenomeno più legato alla strada, le periodiche avvenivano in ambiente domestico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

