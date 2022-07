Un ricco industriale come lo fu Carnegie o Vanderbilt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ricco industriale come lo fu Carnegie o Vanderbilt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAGNATE

Significato/Curiosita : Un ricco industriale come lo fu carnegie o vanderbilt

Capitolo la moglie e l'amante: zeno in visita a palazzo pitti notò come carnegie e vanderbilt, probabilmente cornelius (patriarca dell'omonima famiglia di imprenditori...

Il magnate è una persona con autorità e potenza, in genere un industriale o un finanziere di importanza conclamata; è sinonimo del termine inglese tycoon... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Il magnate è una persona con autorità e potenza, in genere un industriale o un finanziere di importanza conclamata; è sinonimo del termine inglese tycoon... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con ricco; industriale; come; carnegie; vanderbilt; ricco di calorie; Romanzo del 1993 di Baricco ; In geologia, termine non più in uso, di uno strato della Terra ricco di ossidi e solfuri; Lo è una squadra con un ricco palmarès; Una forma di noleggio industriale ; Un grande gruppo industriale ; Affidare la produzione industriale ad aziende terze; Centro industriale lombardo; Ecco come si fa; Animali come i pointer; Rossi... come certi capelli; Resi... come stupidi;