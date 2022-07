Reti sottili per catturare uccelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reti sottili per catturare uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAGNE

Altre reti di cattura. l'esca era composta da uccelli vivi: ne venivano utilizzati tre tipi differenti, posizionati in luoghi diversi: uccelli spia: posti...

Venivano stese delle reti per la cattura di piccoli uccelli (aucupio), dette "ragne", in quanto ricordavano le ragnatele, da cui il nome. diversamente dall'"uccellare"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con reti; sottili; catturare; uccelli; Ripido canalone delle pareti rocciose; Altro nome della pianeta indossata dai preti ; La Meryl della pellicola I segreti di Osage County; L anagramma di creti no... che non è convinto; Radici sottili delle piante; sottili assi di legno di rivestimento; Lacerazioni lunghe e sottili ; sottili conduttori elettrici; catturare e trattenere un liquido; Trappola a scatto per catturare animali selvatici; Si usano per catturare le farfalle; Il cacciatore, personaggio dei fumetti, che cerca di catturare Bugs Bunny; Vi si dondolano gli uccelli in gabbia; Grandi uccelli oceanici; Comune uccelli no; uccelli simili ai gabbiani; Cerca nelle Definizioni