Un recipiente flessibile - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : OTRE

Il solvente. nelle pompe pneumatiche il solvente è contenuto in un recipiente flessibile, compresso dall'esterno con gas sotto pressione. il flusso che...

L'otre è un contenitore per liquidi usato anticamente. questo era praticamente una pelle rovesciata di animale (per lo più bue, capra o capretto) chiusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con recipiente; flessibile; recipiente in cui i doratori fondono l oro prima di amalgamarlo col mercurio; recipiente a doghe; recipiente concavo utile anche per il bucato; recipiente nel quale si scalda il latte; flessibile grazie a giunture con perni; Non flessibile o severo; Inflessibile , severo; Metallo molto flessibile e leggero;