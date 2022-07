Un reato da pubblico ufficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un reato da pubblico ufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONCUSSIONE

Significato/Curiosita : Un reato da pubblico ufficiale

Voce principale: pubblico ufficiale. un pubblico ufficiale, secondo la legge italiana, è una persona che eserciti una funzione pubblica legislativa, giudiziaria...

Reato di concussione all'art. 317 c.p., il quale al suo interno inglobava sia la condotta costrittiva che quella induttiva. la concussione cd. costrittiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

