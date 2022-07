Può smorzare gli entusiasmi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può smorzare gli entusiasmi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Puo smorzare gli entusiasmi

Erano stati suoi nemici in vita, tra cui diderot e grimm) cercarono di smorzare con gesti dal carattere a tratti diffamatorio (fu, ad esempio, messa in...

Nirta ricevettero per punizione, come si dice sul luogo, una "cardiata" di legnate. per vendicarsi, un altro gruppo di giovani dei nirta-strangio, venuti...