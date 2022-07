Può essere a tamburo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere a tamburo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PISTOLA

Significato/Curiosita : Puo essere a tamburo

Il freno a tamburo è costituito da un cilindro rotante (detto tamburo) solidale col sistema da frenare e da uno o più ceppi realizzati in materiale d'attrito...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima moneta, vedi pistola (moneta). il termine pistola indica comunemente un'arma da fuoco di tipo convenzionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con essere; tamburo; Un ordine che non può essere discusso; Una sorella che può essere figlia unica; In filosofia è contrario all essere ; Può essere a doppio taglio; __ di tamburo : è un fungo; Pistola a tamburo rotante; tamburo africano in legno; tamburo africano a forma di calice; Cerca nelle Definizioni