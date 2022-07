Si punta con il passe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si punta con il passe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PAIR

Significato/Curiosita : Si punta con il passe

Sbarra), che, come al centro, tende a rafforzare il sostegno della gamba, e generalmente si esegue come passé développé, e può essere in avanti, alla seconda...

Doppino ritorto è costituito da una coppia di conduttori ritorti (twisted pair) mediante un processo di binatura. la binatura del doppino ha lo scopo di...

