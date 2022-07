Pubblicizza l Italia all estero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pubblicizza l Italia all estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENIT

Significato/Curiosita : Pubblicizza l italia all estero

L'enit - agenzia nazionale del turismo, che ha mantenuto il nome breve enit dell'ente nazionale italiano per il turismo, suo predecessore, è un ente pubblico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

L acqua pubblicizza ta da Alex Del Piero; pubblicizza ti... a scuola; pubblicizza l'Italia all'estero; I gilet degli italia ni; Fu re d italia nel sec. IX; Il chewing gum per gli italia ni; Giuseppe che fondò la Giovine italia ; Farmaco che combatte il colestero lo; Ufficio di uno Stato all estero ; Trasferimento all estero di ingenti quantità monetarie; Vanno all estero , ma non sono turisti;