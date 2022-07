Producono pianticelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Producono pianticelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VIVAI

Significato/Curiosita : Producono pianticelle

Vengono cresciuti in grandi piantagioni e usati anche per i bonsai. pianticelle di un anno, alte 20–30 cm, sono anche usate anche come alberi di natale...

Vivaio – azienda specializzata nella produzione commerciale di piante. vivaio – impianto per l'allevamento di animali (polli, pesci, crostacei e molluschi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con producono; pianticelle; Si riproducono come storioni, struzzi e quaglie; producono oggetti di terracotta; producono molto rum; producono le radiografie; Vende pianticelle in vaso; Le pianticelle fiorifere dette anche salvastrelle; Producono le pianticelle per i vivai; Cerca nelle Definizioni