Un prisma ottico - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : SPETTROSCOPIO

In ottica un prisma triangolare è un particolare tipo di prisma ottico, avente la forma di un prisma a base triangolare. storicamente il prisma a base...

Lo spettroscopio è uno strumento usato in fisica e chimica per l'osservazione e l'analisi della radiazione elettromagnetica emessa da una sorgente. può...

