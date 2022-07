In primavera è legale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In primavera è legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosita : In primavera e legale

e figi sono gli unici stati del continente in cui è adottata l'ora legale. essendo collocati nell'emisfero sud, adottano l'ora legale nella primavera...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ora (disambigua). l'ora (indicata con h, dal latino hora) è un'unità di misura del tempo pari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con primavera; legale; Quello primavera è un piatto cinese; Incomincia in primavera ; Vi si conserva la primavera di Botticelli; La capitale che ricorda una primavera ; Titoli di credito a corso legale ; Aggiunta a un documento legale ; L uso illegale di software; Riproduzione illegale di software; Cerca nelle Definizioni