Fu il presidente dell Egitto negli Anni 70 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu il presidente dell Egitto negli Anni 70. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SADAT

Significato/Curiosita : Fu il presidente dell egitto negli anni 70

Al-sadat, presidente dell'egitto hafiz al-assad, presidente della siria muammar gheddafi, presidente della libia yasser arafat, presidente dell'autorità...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sadat (disambigua). muammad anwar al-sadat (ipa: [mæ'hæmmæd 'nw essæ'dæt]) (in arabo: ...

