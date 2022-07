Il precursore della genetica di nome Gregor - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il precursore della genetica di nome Gregor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MENDEL

Significato/Curiosita : Il precursore della genetica di nome gregor

Lingua tedesca, considerato il precursore della moderna genetica per le sue osservazioni sui caratteri ereditari. gregor johann mendel aveva due sorelle...

Gregor johann mendel (hyncice, 20 luglio 1822 – brno, 6 gennaio 1884) è stato un biologo, matematico e abate agostiniano ceco di lingua tedesca, considerato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con precursore; della; genetica; nome; gregor; Il grande precursore di tutti i giallisti; Nicole, precursore della geometria cartesiana; precursore ; La traccia il precursore ; L aneddoto della Settimana Enigmistica; Il Milan della letteratura; La bandiera della hit di Gianni Pettenati; Un asse della botte; Caratteri trasmessi per via genetica ; Caratteristica genetica di carenza di melanina; Sigla di organismi genetica mente modificati; In genetica può essere recessivo o dominante; La città che dà nome a una terra usata dai pittori; Altro nome del ramarro; Altro nome della piva; Il nome di Amundsen; Il cosmetico di De gregor i; gregor io, nuotatore; Un successo di Francesco De gregor i; __ non lo sa, album di De gregor i; Cerca nelle Definizioni