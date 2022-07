Un porto del Marocco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un porto del Marocco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGADIR

Significato/Curiosita : Un porto del marocco

Significa granaio fortificato; in arabo: , agadir) è una città e porto del marocco meridionale, capoluogo della prefettura di agadir-ida ou tanane e...

agadir (in berbero: , agadir, che significa granaio fortificato; in arabo: , agadir) è una città e porto del marocco meridionale, capoluogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

