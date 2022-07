Pietro e Paolo lo festeggiano insieme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietro e Paolo lo festeggiano insieme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

paolo pulici, all'anagrafe paolino pulici (roncello, 27 aprile 1950), è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. con 172...

Chiunque si chiami giuseppe può festeggiare il proprio onomastico in quel giorno. come onomastici ci si basa sulla festa del santo, con il quale la persona...