Pierre , famoso sarto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pierre , famoso sarto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pierre , famoso sarto

Sposò augustine durvis. cresciuta in un contesto artistico, figlia del famoso sarto e gallerista parigino laurent-richard, charcot trovò in lei non soltanto...

Pierre cardin, nato pietro costante cardin (sant'andrea di barbarana, 2 luglio 1922 – neuilly-sur-seine, 29 dicembre 2020), è stato uno stilista italiano...