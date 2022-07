Ha piccole cabine a due posti per gli sciatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha piccole cabine a due posti per gli sciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OVOVIA

Significato/Curiosita : Ha piccole cabine a due posti per gli sciatori

Trainati da un'altra fune. le funivie sono utilizzate soprattutto per il trasporto di sciatori per permettere la capacità di superare in poco tempo dislivelli...

Il termine cabinovia (detta anche telecabina o ovovia) specifica generalmente, nel trasporto a fune e all'interno della categoria delle funivie, impianti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

