Pesci in scatola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci in scatola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SGOMBRI

Significato/Curiosita : Pesci in scatola

Di pesci ossei d'acqua salata, conosciuti principalmente come pesci scatola o pesci cofano, appartenenti all'ordine tetraodontiformes. questi pesci sono...

Assorbono il sacco vitellino e possiedono mandibola già munita di denti. gli sgombri sono sessualmente maturi dalla lunghezza di 24–30 cm. ha dieta onnivora:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con pesci; scatola; Un verbo che si invidia ai pesci ; Grandi pesci ... alali; Propri dei pesci ; Ha i pesci in vetrina; Una scatola che suona; Un pesce... che può finire in scatola ; La scatola della testa; I piselli più piccoli, in scatola o surgelati; Cerca nelle Definizioni