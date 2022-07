Perseguitarono i Cristiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perseguitarono i Cristiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAGANI

Significato/Curiosita : Perseguitarono i cristiani

Religione zoroastriana. molte fonti cristiane di quel periodo informano che i re sasanidi perseguitarono i cristiani in persia. comunque non sembra che...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pagani (disambigua). pagani ('e pavan in napoletano) è un comune italiano di 34 094 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

