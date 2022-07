Per disinfettare le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per disinfettare le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GEL

Significato/Curiosita : Per disinfettare le mani

Oro-fecale, le misure preventive includono l'evitare il contatto diretto con individui infetti, la corretta igiene degli utensili condivisi, disinfettare le superfici...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gel (disambigua). il gel è un materiale colloidale bifasico elastico, costituito da un liquido... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con disinfettare; mani; Aggiunti al vino per stabilizzare e disinfettare ; Si usava un tempo per disinfettare le sale operatorie e gli attrezzi chirurgici; Può servire per disinfettare ; Nove... in numeri romani ; Affollata mani festazione di Monaco di Baviera; Affliggono l umani tà; Ebbe corso in Germani a; Cerca nelle Definizioni