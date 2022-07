Un pedaggio per entrare in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pedaggio per entrare in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ECOPASS

Significato/Curiosita : Un pedaggio per entrare in centro

e ricavare fondi per investimenti nel trasporto pubblico. il primo pedaggio urbano istituito a milano, chiamato ecopass, entrò in vigore il 2 gennaio...

Trasporto pubblico. il primo pedaggio urbano istituito a milano, chiamato ecopass, entrò in vigore il 2 gennaio 2008: imponeva un pedaggio d'ingresso a conducenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

