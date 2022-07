_ é se vi pare, commedia di Pirandello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ é se vi pare, commedia di Pirandello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : _ e se vi pare, commedia di pirandello

Così è (se vi pare) è un'opera teatrale di luigi pirandello, tratta dalla novella la signora frola e il signor ponza, suo genero. fu rappresentata per...

