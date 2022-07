Oltrepassare la soglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oltrepassare la soglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VARCARE

Significato/Curiosita : Oltrepassare la soglia

Introdotto dalla stagione 2018-19. è stato il primo pattinatore ad oltrepassare la soglia dei cento punti nel programma corto, i 200 nel libero e i 300 nel...

Costituito un'esposizione permanente di scultura contemporanea dal nome varcare la soglia, volta ad integrare natura e arte. nel 2000 l'esposizione acquisisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con oltrepassare; soglia; oltrepassare la porta; Non si devono oltrepassare ; oltrepassare il punteggio massimo stabilito, come in alcuni giochi; oltrepassare i limiti; Si chiede sulla soglia delle case altrui; Paul, il poeta di Di soglia in soglia ; Nella porta e nella soglia ; Fanno di soglia una sogliola;