La occupano i giocatori di riserva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La occupano i giocatori di riserva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PANCHINA

Significato/Curiosita : La occupano i giocatori di riserva

Un gioco di carte è un qualunque gioco che necessita l'uso di carte da gioco, sia tradizionali sia specifiche per il gioco. i giocatori devono disporsi...

Canale e poi sulla panchina; nasce e si chiude su una panchina anche la novella di samuel beckett primo amore (1946). la panchina è assoluta protagonista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con occupano; giocatori; riserva; occupano chi non fa nulla; Le stanze di cui si occupano Scavolini e Berloni; occupano i posti barca più grandi; occupano Stati altrui; I giocatori della nazionale neozelandese di rugby; Conteso dai giocatori di vari sport; giocatori che imbrogliano; Se è numerica, la squadra ha meno giocatori ; Tribuna nelle chiese riserva ta al coro; Amministrano patrimoni in trasparenza e riserva tezza; Lo spazio interno riserva to al guidatore; Parte di casa greca riserva ta alle abitanti donne; Cerca nelle Definizioni