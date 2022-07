Si occupa dei tempi in certe competizioni sportive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si occupa dei tempi in certe competizioni sportive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CRONOMETRISTA

Significato/Curiosita : Si occupa dei tempi in certe competizioni sportive

Al merito sportivo 1979 in 93 stagioni sportive disputate a partire dall'esordio a livello nazionale nella lega nord il 26 ottobre 1924. in precedenza...

L'equipaggiamento dei calciatori l'arbitro e il secondo arbitro il cronometrista e il terzo arbitro la durata della gara l'inizio e la ripresa del gioco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con occupa; tempi; certe; competizioni; sportive; occupa no chi non fa nulla; Medico che si occupa della cura dei capelli; Si occupa di trattamenti e cure ortodontiche; Funzione aziendale che s occupa della supply chain; Acquistano mobili di altri tempi ; Gara, duello... d altri tempi ; Una galanteria d altri tempi ; Nave d altri tempi ; Orna la porta di certe chiese; Una certe zza incrollabile; Pungenti come certe salse; Incerte , indeterminate; competizioni in acqua con tiri in porta; competizioni sportive al chiuso ing; Una classifica da competizioni sciistiche; Campo di gara per competizioni con i sulky; Dà il via nelle gare sportive ing; Supporto di scommesse sportive ; sportive con il fucile; Famoso costruttore di auto sportive ; Cerca nelle Definizioni