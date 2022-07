Non sopportano l alcool - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sopportano l alcool. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASTEMI

Significato/Curiosita : Non sopportano l alcool

Causa di ciò, fazzina è letteralmente odiato da luca e paolo, che mal sopportano i suoi passaggi in azienda travestito da elefante. in un'altra occasione...

A kensington e un appartamento a santa monica, in california. sunak è astemio ed è molto amico di james forsyth, redattore politico di the spectator... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con sopportano; alcool; sopportano impassibili il dolore; Non tutti la sopportano ; Un comunissimo alcool ; L alcool che causa l ubriachezza; Un comune tipo di alcool ; Chi non beve una goccia d alcool ;