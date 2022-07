Se non si porta, s appende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non si porta, s appende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ABITO

Significato/Curiosita : Se non si porta, s appende

abito – sinonimo di indumento, quindi capo di abbigliamento abito – termine della filosofia per "modo di essere", "comportamento", "disposizione" abito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

