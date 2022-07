Non durevole nel tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non durevole nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TRANSITORIO

Significato/Curiosita : Non durevole nel tempo

Del lavoro dell'uomo e dei suoi bisogni, ma soprattutto come valore durevole nel tempo e tende a disprezzare i pessimi prodotti, la bassa qualità dei materiali...

All'elettorato attivo e passivo per i gerarchi fascisti, ha invece carattere transitorio. la disposizione aveva lo scopo di evitare che, dopo la caduta del regime... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con durevole; tempo; Costante, durevole ; durevole o rigida coma un metallo; Dotata di una vita molto durevole ; Il dio un tempo citato nelle esclamazioni; Un tempo era a olio; In quel tempo ; Lo giocano i buontempo ni; Cerca nelle Definizioni