Nodo per legare a un palo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nodo per legare a un palo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BOCCA DI LUPO

Significato/Curiosita : Nodo per legare a un palo

Di lupo è un nodo utile per fissare un anello di corda a un palo o a un anello. può essere usato per legare un singolo capo di corda a un oggetto ma...

Cercando l'omonimo programma televisivo italiano, vedi in bocca al lupo!. in bocca al lupo è un augurio di buona fortuna che si rivolge a chi sta per sottoporsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

