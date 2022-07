Nobili come i Visconti e gli Sforza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nobili come i Visconti e gli Sforza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DUCHI

Significato/Curiosita : Nobili come i visconti e gli sforza

Altri significati, vedi francesco sforza (disambigua). francesco sforza (cigoli, 23 luglio 1401 – milano, 8 marzo 1466) è stato il primo duca di milano appartenente...

Sforza, duchi di milano dal 1450. savoia, duchi di savoia dal 1416, duchi di genova dal 1815. da varano, duchi di camerino dal 1515. visconti, duchi di milano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Era indosso alla servitù nelle case dei nobili ; Si dice che nobili ti l uomo; Divisa indossata dalla servitù in case nobili ; Il titolo nobili are dello scrittore de Sade; Un arnese come il saracco; Ricorrenti come certe crisi; Un composto come il glucosio o l amido; Era più noto come Charlot; Il nome di un visconti ; Governarono Milano prima dei visconti ; Famiglia che dominò la Signoria di Milano sec. XII- XIV prima dei visconti ; Firenze vi sconfisse i visconti nel 1440; Sposò Francesco sforza ; La madre di Isabella d Aragona: __ Maria sforza ; Lo sforza duca di Milano e arbitro d Italia; La esercitarono gli sforza ;