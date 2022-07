Nasconde il volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasconde il volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASCHERA

Significato/Curiosita : Nasconde il volto

Propria vita privata, il musicista appare sempre in pubblico con una maschera che ne nasconde il volto e un secchio come cappello (da cui il suo nome d'arte)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi maschera (disambigua). la maschera è un manufatto o un indumento che si indossa per ricoprire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con nasconde; volto; Un gioco in cui ci si nasconde ; nasconde l orologio; Ci si nasconde , secondo un detto, il diavolo; Si nasconde sotto la maschera; Fattesi scure in volto ; Fu travolto dallo scandalo del Watergate; Verbo di rivolto si; Operazione chirurgica per ringiovanire il volto ; Cerca nelle Definizioni