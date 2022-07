La moneta della Libia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La moneta della Libia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DINAR

Significato/Curiosita : La moneta della libia

Vedi libia (disambigua). coordinate: 27°n 17°e / 27°n 17°e27; 17 la libia (afi: /'libja/; in arabo: , libiya), ufficialmente stato della libia, è...

Il dinar (arabo ) aureo islamico (pl. dananir ) o dinaro d'oro fu una moneta con una lunga storia durata per 13 secoli, coniata fin dall'età omayyade... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

