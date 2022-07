La moneta in corso in Iran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La moneta in corso in Iran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RIAL

Significato/Curiosita : La moneta in corso in iran

Il riyal ((fa) ; codice iso 4217 irr) è la valuta dell'iran. è suddiviso in 100 dinar ma, a causa del basso valore attuale del riyal, non vengono...

La rial è stata una scuderia di formula 1 attiva nelle stagioni 1988 e 1989 fondata da gunther schmidt, già titolare della scuderia ats. come la precedente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con moneta; corso; iran; La moneta più preziosa per Paperone; Una moneta di tante Nazioni; Antica moneta dello Stato della Chiesa; Antica moneta romana, valeva un quarto di denaro; Monete non più in corso ; Ebbe corso in Germania; Correda la cassetta del pronto soccorso ; Funge da attributo nel discorso ; Guardie del tiran no; Fu tiran no di Agrigento; Giran o in alcuni rasoi; Miran o al bersaglio; Cerca nelle Definizioni