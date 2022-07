Mettere in un bicchiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in un bicchiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VERSARE

Significato/Curiosita : Mettere in un bicchiere

Direttamente in un bicchiere old-fashioned riempito con cubetti di ghiaccio, aggiungere una spruzzata di seltz e guarnire con mezza fetta di arancia. bicchiere ideale:...

Ioska versari (roma, 17 aprile 1976) è un attore e chitarrista italiano. debutta sul grande schermo come attore bambino nel 1987 dove recita nel film... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

